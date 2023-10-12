"دار المعدات": إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين

أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توزيع عوائد عملية بيع كسور الأسهم للمساهمين المستحقين الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم مجانية وذلك بمنح سهم واحد لكل سهمين مملوكة للمساهمين وفق موافقة الجمعية العامة غير العادية الثانية.