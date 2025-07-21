خامس أكبر شركة طيران في أمريكا تطلب وقف أسطولها بسبب عطل تكنولوجي

قالت شركة "ألاسكا إير جروب" إنها طلبت إيقافا مؤقتا لجميع الطائرات التابعة للعلامة التجارية الرئيسية لها ووحدتها "هورايزون إير"، بعد تعرضها لعطل يتعلق بتكنولوجيا المعلومات يؤثر في عمليات الطيران.

خامس أكبر شركة طيران في أمريكا، طلبت إيقاف الرحلات في إشعار أرسلته إلى إدارة الطيران الفيدرالية في وقت متأخر من أمس الأحد، محذرة من أن ذلك سيترك "تأثيرا متبقيا" على الخدمات طوال المساء.

"ألاسكا إير" قالت في بيان، إنها تعاني عطلا في تكنولوجيا المعلومات يؤثر في العمليات منذ الساعة 8 مساء بتوقيت المحيط الهادئ يوم الأحد، مضيفة "طلبنا إيقافا مؤقتا، على مستوى النظام، لرحلات ألاسكا وهورايزون إير حتى يتم حل المشكلة".

ثاني عطل في "ألاسكا إير"

هذه هي المرة الثانية في غضون عام تضطر فيها "ألاسكا إير" إلى إيقاف أسطولها بسبب مشكلات في تكنولوجيا المعلومات، حيث أوقفت في أبريل 2024، أسطولها مؤقتا بعد تعرضها لمشكلة أثناء تحديث نظام حساب الوزن والتوازن، وجاء ذلك بعد 3 أشهر من انفجار سدادة باب على طائرة من طراز "بوينج" في منتصف الرحلة، ما أربك عملياتها.