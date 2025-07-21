أرباح مصرف الراجحي الفصلية تقفز 31 % بدعم ارتفاع دخل التمويل والاستثمار

سجل مصرف الراجحي صافي أرباح 6.15 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري بارتفاع 31% على أساس سنوي، بدعم ارتفاع دخل التمويل والاستثمار وتحويل العملات الأجنبية.

"الراجحي" قال في بيان اليوم الاثنين على "تداول"، إن صافي دخل التمويل والاستثمار نما 24.7%، وقابل ذلك ارتفاع في إجمالي العوائد على التمويل والاستثمار.

المصرف الذي تأسس في 1978 وتبلغ قيمته السوقية اليوم 378 مليار ريال، ينشط في مزاولة جميع الأعمال المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

من جهته ارتفع إجمالي مصاريف العمليات شاملا مخصص خسائر الائتمان 13.7% نتيجة زيادة مصروف الاستهلاك ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، إضافة إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان 32% إلى 600 مليون ريال، جراء ارتفاع إجمالي الإضافات 63.6% وارتفاع المبالغ المستردة من تمويلات مشطوبة 108%.

"الراجحي" كان قد جمع أكتوبر الماضي، قرضا إسلاميا مشتركا مرتبطا بالاستدامة بقيمة 1.92 مليار دولار، في أكبر تمويل في الشرق الأوسط هذا العام، جذب 20 مقرضا، حيث سيستخدم لأغراض عامة للمصرف.