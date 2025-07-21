انخفاض أسعار المنتجات يحول "سبكيم" من الربحية إلى الخسارة في الربع الثاني

تحولت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" من الربحية إلى الخسارة في الربع الثاني من العام الجاري لتسجل صافي خسائر بلغ 169.2 مليون ريال.

"سبكيم" بررت عبر بيان في "تداول" اليوم، ذلك إلى انخفاض أسعار بيع بعض منتجاتها، وكذلك ارتفاع أسعار اللقيم من الغاز الطبيعي والإيثان، ما أدى إلى انخفاض إجمالي الربح.

كما انخفضت حصة "سبكيم" من أرباح الاستثمارات في الشركات المشتركة والزميلة، نتيجة الخسارة الناتجة عن انخفاض قيمة استثمار في شركة زميلة بمبلغ 171 مليون ريال.

الشركة التي تأسست في 1999 وتبلغ قيمتها السوقية اليوم 14 مليار ريال، سجلت ارتفاعا في إيرادتها الفصلية بنحو 7.7% إلى 1.9 مليار ريال جراء ارتفاع كمية المبيعات.