"سلوشنز" تجدد اتفاقية تسهيلات بنكية مع "الأهلي" بقيمة 1.5 مليار ريال

جددت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز"، اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 1.5 مليار ريال مع البنك الأهلي السعودي

"سلوشنز" التي تعمل في أنشطة الاتصالات والإنترنت والشبكات، أوضحت في بيان عبر "تداول" اليوم أن التمويل عبارة عن جزئين، الأول بمبلغ مليار ريال لمدة عام واحد، والثاني بمبلغ 500 مليون ريال مدته 5 أعوام.

الشركة بينت أن التسهيل قصير الأجل يهدف لإصدار الضمانات البنكية والاعتمادات المستندية، ولتكون متاحة لتمويل رأس المال العامل، فيما التسهيل متوسط الأجل لغرض تمويل الاستحواذ على شركة جيزة للأنظمة.

"سلوشنز" تأسست في 2003 لتبلغ قيمتها السوقية اليوم 30 مليار ريال، حيث تملك شركة الاتصالات السعودية الحصة الكبرى من رأسمها البالغة 79%.