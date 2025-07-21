"السعودي الفرنسي" يقترض مليار دولار من بنوك آسيوية لتنويع مصادر التمويل

حصل "البنك السعودي الفرنسي" على قرض بمبلغ مليار دولار من 26 مصرفا، بينها عدد من المؤسسات المالية التي تتخذ مقرها في آسيا، بحسب "بلومبرغ".

تم رفع قيمة القرض من الحجم المستهدف الأولي البالغ 750 مليون دولار، بمدة سداد 5 أعوام ، وبهامش 95 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة.

تولى دور المنظمين الرئيسيين للقرض "ميزوهو بنك" و"سوميتومو ميتسوي"، بينما شارك في القرض، فرع "بنك أوف تشاينا"، وفرع "البنك الزراعي الصيني"، وفرع "بنك الصين الصناعي والتجاري"، و"بنك التشييد الصيني آسيا"، و"بنك تايبيه فوبون التجاري"، و"بنك هوا نان التجاري"، و"البنك التجاري الأول"، و"بنك ميجا إنترناشونال التجاري"، و"بنك تايوان".

تنويع مصادر تمويل "السعودي الفرنسي"

سعي "السعودي الفرنسي" للحصول على القرض يأتي في إطار رغبته في تنويع مصادر التمويل بعيدا عن السوق المحلية، وفقا لما كشفه أشخاص مطلعون على الأمر لـ"بلومبرغ" الشهر الماضي.

يأتي هذا القرض وسط تطلع بنوك وشركات خليجية للحصول على قروض مجمعة (مقدمة من أطراف عدة) أخيرا، في إطار إستراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل من خلال جذب السيولة الآسيوية.