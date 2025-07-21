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أرباح البنك الأهلي الربعية تنمو 17.3 % بدعم انخفاض مخصص خسائر الائتمان

أرباح البنك الأهلي الربعية تنمو 17.3 % بدعم انخفاض مخصص خسائر الائتمان
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاثنين 21 يوليو 2025 8:15 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 21 يوليو 2025 10:51 صباحا

قفز صافي أرباح البنك الأهلي السعودي 17.3% خلال الربع الثاني على أساس سنوي إلى 6.13 مليار ريال بدعم ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمارات، وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

البنك قال في بيان اليوم الاثنين على "تداول"، إن إرتفاع صافي دخل التمويل والاستثمارات 5.4% إلى 15.2 مليار ريال نتيجة زيادة دخل محفظة التمويل 4% ودخل محفظة الاستثمارات 10.4%.

"الأهلي" الذي يعد أكبر مؤسسة مالية في السعودية تأسس في 1953 برأسمال 60 مليار ريال، أدرج في السوق المالية السعودية عام 2014 لتبلغ قيمته السوقية اليوم 217.4 مليار ريال بعد دمجه مع مجموعة سامبا في 2021، حيث يملك صندوق الاستثمارات العامة الحصة الكبرى من رأس المال في البنك البالغة 37%.

مجلس إدارة البنك قرر توزيع 6 مليارات ريال على مساهميه للنصف الأول من العام الجاري، وذلك بواقع ريال لكل سهم تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون أحقية التوزيعات لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 3 أغسطس المقبل، والمقيدين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

البنك الأهلي السعودي، كان قد جمع في يونيو الماضي مبلغ 1.25 مليار دولارـ من طرح أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية بعائد سنوي 6%.

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