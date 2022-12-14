"البحر الأحمر العالمية" توقع عقد مع هيئة العلا بقيمة 192 مليون ريال لتشييد مجمع سكني

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية اليوم عن توقيع عقد بقيمة بأكثر من 192 مليون ريال مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتشييد مجمع سكني متكامل في محافظة العلا، وتبلغ مده العقد 12 شهرا.

وسيتم تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب مباني مسبقة الصنع بمواصفات عالية تتضمن وحدات سكنية مؤثثة بالكامل ومبنى رياضي ومباني إدارية ومطعم ومنطقة استقبال، وذلك ضمن مشروع تشييد مجمع متكامل للهيئة الملكية لمحافظة العلا لتلبية الاحتياجات السكنية لأحد مشاريع الهيئة الاستراتيجية.

وسيتمثل الأثر المالي في تحقيق إيرادات وأرباح اعتبارا من الربع الأول للعام 2023.