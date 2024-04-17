انخفاض النفط للجلسة الثالثة مع ارتفاع مخزونات أمريكا ومخاوف الطلب العالمي

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء في ظل تأثير محتمل من ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية والمخاوف الخاصة بالطلب العالمي الناجمة عن بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين واحتمالات قاتمة بشأن خفض أسعار الفائدة.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 21 سنتا، أو 0.2 %، إلى 89.81 دولار للبرميل خلال التعاملات، كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو 19 سنتا، أو 0.2 %، إلى 85.17 دولار للبرميل.وأسعار النفط في نزول منذ بداية الأسبوع إذ ضغطت أوضاع اقتصادية غير مواتية على معنويات المستثمرين، مما حد من مكاسبه الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وسط ترقب لكيفية رد إسرائيل على الهجوم الذي شنته إيران عليها مطلع الأسبوع.ولا يتوقع المحللون أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة على صادرات النفط الإيرانية بسبب الهجوم الذي شنته طهران على إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة.وتراجع كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ومن بينهم جيروم باول رئيس المجلس، أمس الثلاثاء عن تقديم أي إشارات على الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة مما بدد آمال المستثمرين في خفض تكاليف الاقتراض بشكل كبير هذا العام.وفي الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، نما الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول، لكن عددا من مؤشرات مارس ، مثل الاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، أظهرت أن الطلب في الداخل لا يزال ضعيفا، ما يؤثر في الزخم العام.ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، زادت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء.