الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف مع صدور بيانات التضخم في ألمانيا

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف اليوم بعد أن أعلنت ألمانيا ارتفاع التضخم عما كان متوقعا، في حين مر دويتشه بنك بأسوأ يوم له منذ أكثر من عام.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1 %، بعد أن سجل أول مكسب أسبوعي له في أربعة أسابيع يوم الجمعة.

وفقد المؤشر ستوكس 600 بعض مكاسبه في أبريل بعد صعوده لخمسة أشهر متتالية، وذلك بعد تأثره بأسعار الفائدة المرتفعة واستمرار التوتر في الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن توقعات السياسة النقدية للمركزي الأوروبي. ويتجه المؤشر الأوروبي نحو أسوأ أداء شهري له منذ نصف عام إذا استمرت الخسائر.

وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.3 %، بعد أن أظهرت بيانات أولية ارتفاع التضخم في ألمانيا ارتفاعا طفيفا في أبريل بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض أسعار الطاقة بمعدل أقل مقارنة بالأشهر السابقة. وتراجع سهم دويتشه بنك 8.6 %.