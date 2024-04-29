أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي تقفز لأعلى مستوى في 12 أسبوعا

قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي نحو 5 % إلى أعلى مستوى في 12 أسبوعا اليوم مع بدء عقود يونيو الأعلى سعرا.

وفي أول أيام أقرب شهر استحقاق لها، صعدت العقود الآجلة للغاز تسليم يونيو في بورصة نيويورك 9.2 سنت، أو 4.8 %، عن إغلاق عقد يونيو يوم الجمعة إلى 2.015 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

أدى ذلك إلى ارتفاع العقد بنحو 25 % عن مستوى إغلاق عقد مايو عندما كان لا يزال أقرب شهر استحقاق يوم الجمعة، ما وضعه أيضا على المسار الصحيح لتحقيق أعلى إغلاق له منذ السادس من فبراير. وستكون هذه أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية للعقد منذ يناير 2022 عندما سجل قفزة قياسية بلغت 46.5 % في الوقت الذي تحول فيه أقرب شهر استحقاق من فبراير إلى مارس .

وفي سوق المعاملات الفورية جرى تداول أسعار الكهرباء والغاز في ولايات عديدة، ومنها تكساس وكاليفورنيا وأريزونا، تحت الصفر عدة مرات خلال الربيع بسبب انخفاض الطلب وإمدادات الطاقة المتجددة الوفيرة وصيانة خطوط الأنابيب التي أدت إلى احتجاز الغاز في تكساس.