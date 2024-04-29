شراكة سعودية تركية لتوطين صناعة 29 مستحضرا دوائيا بعوائد تتجاوز 500 مليون ريال

أبرمت اليوم شراكة سعودية تركية لتوطين صناعة 29 مستحضر دوائي بقيمة 180 مليون ريال بين شركتي "سقالة للرعاية الصحية" السعودية و"عبدي إبراهيم" التركية بهدف توفير وتوطين صناعة المنتجات الصيدلانية بأعلى معايير الجودة داخل السوق السعودية.

وقال لـ"الاقتصادية" ياسر ناغي الرئيس التنفيذي لشركة سقالة للرعاية الصحية أن المرحلة الاولى لعلمية التصنيع خلال الخمس سنوات تقدر تكلفتها بـ 180 مليون ريال ومتوقع عوائد منها بنحو 500 مليون ريال، مضيفا أن الإنتاج الفعلي خلال الربع الاول من العام القادم 2025 لتغطية السوق السعودي والأسواق الخليجية المجاورة.

وبين ناغي أن الشراكة تمثل لنقل المستحضرات الدوائية التي ينتجها الشريك التركي إلى الأسواق السعودية وسيتم إنتاجها وتصنيعها جزئي وبالكامل خلال الخمس السنوات القادمة، مشيرا إلى أن المستحضرات المستهدفة للتصنيع خلال السنة الأولى تستخدم لعلاج أمراض القلب والسرطان وأمراض السكري وأمراض الجهاز العصبي والمستحضرات الحيوية .

وأضاف إلى أن الاتفاقية تخلق عدد من الفرص الوظيفية للسعوديين وللخبرات الفنية الاجنبية تقدر بنحو 130 وظيفة، موكداً التطلع للوصول إلى 150 منتج مستهدف بنهاية الخمس السنوات الأولى .

من جهته قال نزيه باروت رئيس مجلس إدارة شركة "عبدي إبراهيم" إن التوسّع الاستراتيجي للشركة عبر إبرام هذه الشراكة الرائدة يسهم في تعزيز عملياتها القائمة في الشرق الأوسط وتعزيز التعاون السعودي التركي في المنتجات الصيدلانية.

وينطوي المشروع المشترك الأول من نوعه على استيراد المنتجات بشكل مباشر والتصنيع المحلي الكلي والجزئي على مراحل، في ظلّ الالتزام بجدول زمني واضح للتحوّل التدريجي الكامل نحو سلاسل التوريد المحلية في السعودية.

وتتولى "سقالة للرعاية الصحية" من خلال ذراعها الصناعي "ألفا فارما" تقييم استراتيجيات توفير المنتجات ذات الإمكانات العالية داخل السوق السعودي حيث تضمّ المنتجات المنتظر تسويقها بموجب الاتفاقية المنتجات المرتبطة بالجهاز العصبي المركزي وجهاز القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والأورام.