الذهب يرتفع إلى 2343.29 دولارا للأوقية نتيجة ضعف الدولار والتركيز على اجتماع الفيدرالي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بضعف الدولار مع تحول التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد من المؤشرات على السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 1233 بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2343.29 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2355 دولارا للأوقية.

وتراجع الدولار 0.3 % مقابل سلة عملات، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ودفع تقرير تضخم أسعار المستهلكين لشهر مارس صدر في وقت سابق من هذا الشهر، وجاء أعلى من المتوقع، المتعاملين إلى التراجع عن توقعاتهم بخفض الفيدرالي أسعار الفائدة.

وستحظى أيضا بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية بمراقبة وثيقة للتأكد من وضوح توقعات خفض الاحتياطي الاتحادي لسعر الفائدة.

وانخفض الذهب 2.2 % الأسبوع الماضي، وسط هدوء التوتر في الشرق الأوسط وتلاشي التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 27.37 للأوقية. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 3.7 % إلى 949.35، وارتفع البلاديوم 2.2 % إلى 975.39 دولار.