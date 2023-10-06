تحقيق النمو والقدرة على الصمود «1 من 3»

عقد البنك الدولي أخيرا مؤتمره الرئيس، وهو مؤتمر البنك الدولي السنوي المعني باقتصادات التنمية. وكما يوحي اسم المؤتمر، فهذه السلسلة من المؤتمرات مخصصة لموضوعات التنمية الأساسية. وكان محور تركيز المؤتمر لهذا العام هو النمو والقدرة على الصمود ـ ولا يمكن أن يحظى هذا المحور بأهمية أكبر من هذا.

افتتح إندرميت جيل رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي المؤتمر موضحا حالة وأهمية النمو والقدرة على الصمود في الاقتصاد العالمي الحالي. كما اختتمه بحلقة نقاشية حول تغير المناخ، الذي يفترض جدلا أن يكون أكبر خطر يواجه كوكب الأرض. وبين افتتاح المؤتمر وختامه، استمعنا إلى نحو 50 عرضا إيضاحيا لأوراق بحثية متطورة، ومواقف على صعيد السياسات العامة، ومناقشات متبصرة ـ وكان المؤتمر بحق وليمة فكرية.

تتمثل إحدى النتائج الرئيسة للمؤتمر على صعيد السياسات في أن الحكومات لا يمكنها التصدي لتحدي النمو والقدرة على الصمود بمفردها. كما أن توقع قدرتها على تحقيق النمو المستدام والقدرة على الصمود دون مشاركة القطاع الخاص هو توقع غير معقول وغير واقعي.

حول النمو والقدرة على الصمود فقد يؤدي النمو الاقتصادي إلى إيجاد فرص العمل، وتحقيق الدخل للأسر ومؤسسات الأعمال، إضافة إلى تحقيق الإيرادات الحكومية. وعندما يكون النمو مستداما وشاملا للجميع، فإنه يفتح طريقا للخروج من ضيق الفقر إلى سعة الرخاء "دولار وكلاينبرج وكراي 2016، ولوايزا وبينينجز 2022" وتعكس القدرة على الصمود قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات المناوئة والتعافي منها، وتجنب المخاطر، وتخفيف الأضرار، وحماية الأرواح وسبل كسب العيش ـ ولا سيما للفئات الأكثر احتياجا "تقرير عن التنمية في العالم 2014: المخاطر والفرص". ويمكن للجمع بين النمو الاقتصادي والقدرة على الصمود أن يوجد حلقات حميدة توفر الاستقرار وتشجع الاستثمار والابتكار في المستقبل.

حول الحديث عن الحكومات تهيئ الظروف المناسبة فتعد السياسات والإجراءات الحكومية مهمة، فيمكن للحكومات أن توجد بيئة مواتية لاقتصاد تنافسي وديناميكي، حيث يمكن أن يحدث النمو الاقتصادي بشكل طبيعي. ويمكن للحكومات تحقيق هذه النواتج عن طريق تحقيق الاستقرار في جوانب الاقتصاد الكلي "مثل السيطرة على التضخم والمديونية العامة"، وأيضا عن طريق تحقيق الكفاءة التنظيمية في جوانب الاقتصاد الجزئي "مثل إلغاء الروتين الإداري والحد من أوجه الجمود في سوق العمل".. يتبع.