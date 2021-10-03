"أدنوك للحفر" تبدأ التداول برأسمال سوقي حجمه 10 مليارات دولار

قفزت أسهم شركة أدنوك للحفر التابعة لبترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أكثر من 30 في المئة لدى بداية طرحها في البورصة في اكتتاب عام قيمته 1.1 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تكون أدنوك للحفر، التي تجاوز الطلب على أسهمها المعروضة 34 مليار دولار، من بين أكبر عشر شركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بناء على رأسمال سوقي عند الإدراج يبلغ نحو عشرة مليارات دولار.

وارتفعت أسهم الشركة 30 في المئة إلى 3.05 درهم في التعاملات المبكرة.

وقالت أدنوك في بيان "هذا الإنجاز المهم سيعزز توسع أسواق رأس المال في أبوظبي وتنويعها ويساهم في تنمية اقتصاد الإمارات والقطاع الخاص".

وستواصل أدنوك امتلاك حصة أغلبية تبلغ 84 في المئة في الوحدة، بينما ستحتفظ شركة بيكر هيوز بحصتها البالغة 5 في المئة. أما هيلميريش اند باين فستملك واحدا في المئة من خلال استثمارها الأساسي في الاكتتاب العام.

رفعت أدنوك حجم الاكتتاب إلى 11 في المئة من رأس المال بسبب زيادة الاكتتاب. وكانت قد استهدفت في السابق بيع حصة لا تقل عن 7.5 في المئة.

وهذا هو ثاني طرح عام لشركة مملوكة لشركة نفط أبوظبي بعد إدراج أدنوك للتوزيع، أكبر مشغل لمحطات الوقود والمتاجر في الإمارات عام 2017.