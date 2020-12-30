أبوظبي: اعتماد الدراسة عن بعد لأول أسبوعين من الفصل الثاني

قال مكتب أبوظبي الإعلامي على تويتر اليوم إن الإمارة اعتمدت نظام الدراسة عن بعد في المدارس لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ في الثالث من يناير، وذلك حرصا على صحة الطلبة والمدرسين وكافة العاملين، وفقا للفرنسية.

