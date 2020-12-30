جونسون يوافق على فرض قيود كورونا من المستوى الرابع

ذكرت صحيفة ذا تايمز أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وافق على فرض قيود المستوى الرابع لمكافحة فيروس كورونا في أنحاء أخرى من البلاد، مع تزايد قلق الحكومة من سرعة انتشار سلالة جديدة للفيروس.

وأضاف التقرير أن الوزراء يدرسون فرض القيود الأكثر صرامة في أجزاء من الجنوب الغربي وكمبريا تنتشر فيها السلالة الجديدة فيما يبدو على الرغم من قلة عدد الحالات نسبيا.