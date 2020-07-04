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أحداث في صور

"كمام من ذهب"

رويترز

كمام من ذهب.. يرتدي رجل أعمال في الهند كماما مصنوعا من الذهب وسط انتشار فيروس كورونا، ويزن القناع 50 جراما بتكلفة تصل إلى 3870 دولارا.

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