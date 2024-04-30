وزير الطاقة : هناك شيء من النفاق في الخطاب بشأن توزيع المسؤوليات تجاه التغير المناخي 

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة : إن هناك شيء من النفاق في الخطاب بشأن توزيع المسؤوليات تجاه التغير المناخي.

وأكد خلال جلسة حوارية بعنوان "أمن، ومستقبل الطاقة والتنمية المستدامة" على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أنه لا يمكن اتباع منهجية أنانية في التعامل مع التغير المناخي.

وطالب الحكومات بالمسؤولية الأخلاقية عبر توفير مقومات النمو للأجيال القادمة، مبينا أن المشكلة الحقيقة تكمن في تفسير اتفاقية باريس للمناخ.

وأشار إلى أن الدول المنتجة للنفط توازن بين الآبار المناخية والاستحقاقات الوطنية، مؤكدا وجود مشكلة في كيفية التعامل مع التغير المناخي بعدالة وإنصاف بين الدول.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة أن النقاش بشأن التغير المناخي أصبح أكثر واقعية في قمة كوب 27.