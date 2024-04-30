أسعار النفط تتراجع إلى 88.30 دولار مع ترقب المستثمرين لاجتماع الفيدرالي

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعدما أسهمت محادثات وقف إطلاق النار في غزة بتهدئة مخاوف السوق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، في حين أثرت المخاوف بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية على السوق.

وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات بما يعادل 0.11 % إلى 88.30 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.16 % إلى 82.50 دولار للبرميل.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الأول من مايو حيث يدفع استمرار التضخم بمستوياته الحالية إلى توقعات بعدم إقدام البنك على خفض أسعار الفائدة ما قد يعزز الدولار ويؤثر سلبا في الطلب على الخام.