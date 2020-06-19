أسهم أوروبا ترتفع مع التركيز على محادثات صندوق التعافي

افتتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الجمعة، قبيل اجتماع للمجلس الأوروبي للتفاوض بشأن صندوق لتعافي الاتحاد الأوروبي، فيما صعد سهم لوفتهانزا الألمانية بفضل مؤشرات على تحرك في إنقاذ مالي حكومي متعثر، بحسب ما نشرت "رويترز".
وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 بالمئة فيما قادت أسهم فرانكفورت المكاسب. وعانى المؤشر الأوروبي كغيره من الأسواق العالمية في مواجهة نوبات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في الصين وعدد من الاقتصادات الأخرى.
وسيعقد المجلس الأوروبي أول اجتماع له لبحث مقترح المفوضية الأوروبية لجمع 750 مليار يورو من الديون لزيادة الإنفاق من أرصدة مشتركة لتصل قيمته إلى 1.1 تريليون يورو في الفترة من 2021-2027.
ويواصل عدد المصابين بكوفيد-19 الارتفاع فيما تأكدت إصابة نحو 400 عامل في مسلخ بشمال ألمانيا بالفيروس أمس الخميس، بينما زادت الحالات في عدة ولايات أمريكية وبكين.
وارتفع سهم لوفتهانزا 3.5 بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة هاندلسبات أن الملياردير الألماني هاينز هيرمان تيله، أكبر مساهمي الشركة، أبدى اهتماما بإجراء محادثات مع ساسة ألمان، في أحدث تحرك ضمن خلاف بشأن إنقاذ مالي بقيمة تسعة مليارات يورو (10.1 مليار دولار) لشركة الطيران.
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