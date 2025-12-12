صندوق الاستثمارات العامة يواصل تنمية المحتوى المحلي وتعزيز دور ونمو القطاع الخاص في السعودية

منذ انطلاق رؤية 2030 ، أولت السعودية أهمية كبيرة لتنمية المحتوى المحلي وتطويره، وتعزيز أثره المباشر على الاقتصاد الوطني، ليصبح جزءا رئيسيا في الاستراتيجيات الوطنية وآليات العمل الحكومية ومنظومة الأعمال والمشاريع المحلية، لا سيما أن المحتوى المحلي يؤدي دورا محوريا في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وضمان استدامة سلاسل الإمداد والتوريد، ودعم تطور ونمو القطاعات والصناعات الجديدة في المملكة.

في هذا الإطار يبرز الدور الحيوي ل صندوق الاستثمارات العامة خلال السنوات الماضية في تعزيز دور القطاع الخاص المحلي في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد كركيزة أساسية للمحتوى المحلي، إلى جانب تحفيز ريادة الأعمال والابتكار.

لتحقيق تلك المستهدفات، عمل الصندوق على دفع نمو المحتوى المحلي عبر مجموعة من البرامج والمبادرات تسهم بزيادة إنفاقه وشركات محفظته على المحتوى المحلي، إضافة إلى تأهيل وتعزيز وعي الموردين المحليين بطبيعة فرص الأعمال التي يوفرها الصندوق وشركات محفظته، وتسهيل مشاركتهم فيها، بجانب تمكين شركات التصنيع الناشئة من تطوير منتجات وخدمات تنافسية.

سجل صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته ارتفاع في نسبة المحتوى المحلي من 53% في 2023، إلى 57% بنهاية 2024، كما بلغ إجمالي إنفاق الصندوق وشركات محفظته على المحتوى المحلي "أي المنتجات والخدمات المحلية" إلى 207 مليار ريال في 2024.

منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص

يعد منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أحد أبرز مبادرات الصندوق لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يعد المنتدى في نسخته الرابعة لعام 2026 المنصة الأكبر من نوعها لتعزيز الشراكات وفرص التعاون بين شركات محفظة الصندوق والقطاع الخاص في المملكة.

يأتي المنتدى استكمالاً للنجاحات التي حققتها النسخ الثلاث السابقة، حيث شهد المنتدى منذ انطلاقته نموا ملحوظا في عدد المشاركين من 4 آلاف مشارك في 2023 إلى 12 ألف مشارك في 2025، وزيادة عدد أجنحة شركات محفظة الصندوق من 50 جناحا في 2023 وصولا إلى أكثر من 100 جناح لعام 2025.

ستركز نسخة هذا العام على أهمية تكامل القطاعات الاستراتيجية بما يساهم في استحداث المزيد من فرص النمو، إلى جانب تسليط الضوء على التقدّم الذي حققته مختلف برامج ومبادرات الصندوق الهادفة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من ضمنها :

2430955-178498361

برنامج تنمية المحتوى المحلي "مساهمة"

أبرز هذه المبادرات، برنامج تنمية المحتوى المحلي "مساهمة " الذي أُطلق نهاية 2021، الذي يرتكز على مسارات عدة تدور حول الاستفادة من إنفاق صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته لتحفيز تطوير وتنافسية القطاعات وسلاسل القيمة ذات الأولوية في المملكة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على المحتوى المحلي عبر شركات الصندوق بين 2020 و 2024 ما يصل إلى 591 مليار ريال.

كما تم إطلاق جوائز "مساهمة" والتي تسلط الضوء على شركات القطاع الخاص التي تضع المحتوى المحلي في مقدمة أولوياتها من خلال الاحتفاء بالتميز والنمو والابتكار وتعزيز أهمية الصناعات المحلية لمستقبل المملكة.

مسابقة "مساهمة" للتصميم

أطلق الصندوق مبادرة "مسابقة مساهمة للتصميم" في سبتمبر 2024 لتعزيز المحتوى المحلي من خلال تمكين المصممين المحليين في المساهمة في تشكيل مشاريع التطوير العقارية وتضمين المواد المحلية من المراحل الأولى للتصميم. وشهدت النسخة الأولى، بالتعاون مع مجموعة روشن، مشاركة 373 من الطلبة والخريجين و166 شركة تصميم محلية ناشئة. كما أطلقت مجموعة روشن النسخة الثانية من المسابقة في نوفمبر 2025.

سيعقب ذلك طرح مسابقات أخرى من قبل شركات محفظة الصندوق بما يتيح فرصا أوسع للمواهب والشركات المحلية ويعزز دعم المواد المصنعة محليا في المشاريع العقارية.

منصة القطاع الخاص

تضم برامج ومبادرات الصندوق منصة القطاع الخاص التي تم إطلاقها في 2023، كبوابة متكاملة لشركات القطاع الخاص؛ لبناء الشراكات مع الصندوق وشركات محفظته في القطاعات الاستراتيجية بالمملكة.

وقد وفرت المنصة إتاحة الوصول إلى أنظمة تسجيل الموردين بأكثر من 90% من شركات محفظة الصندوق، لتوفير وصول موحد إلى تسجيل الموردين، كما ساهمت المنصة "التي توفر 185 فرصة بقيمة 40 مليار ريال" في توقيع اتفاقيات بأكثر من 11 مليار ريال منذ إطلاقها.

2356346-111328487

مسرعة الأعمال الصناعية

أطلق الصندوق برنامج "مسرعة الأعمال الصناعية"، لتعزيز قدرة شركات التصنيع الناشئة على تقديم منتجات وخدمات تنافسية ومبتكرة تحتاجها سلاسل الإمداد والتوريد في المملكة، إلى جانب دعم تطوير الأعمال وتوفير فرص التواصل مع شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة المعنية، وتسهيل الحصول على التمويل والاستشارات القانونية.

برنامج "تمويل المقاولين"

أطلق الصندوق برنامج " تمويل المقاولين " العاملين مع شركات محفظة الصندوق، لتوفير حلول تمويلية متنوعة تعالج التحدي التمويلي الذي يواجه قطاع المقاولات، ومن خلاله تم إطلاق مبادرة "سندات الكفالة" للتأمين المشترك كحل مبتكر يمكن المقاولين من تلبية متطلبات السندات عبر سندات كفالة صادرة عن جهة تأمين، إضافة إلى المبادرات الأخرى. ونجح منذ إطلاقه في رفع نسبة مشاركة المقاولين المحليين في مشاريع الصندوق إلى 67% في 2025.

برنامج "عزم"

في 2025، أطلق الصندوق برنامج "عزم" بالشراكة مع عدة جهات محلية، بهدف تطوير الكفاءات السعودية وتدريب جيل جديد من أصحاب المهارات التي تواكب احتياجات سوق العمل.

سجل البرنامج في دفعته الأولى 200 متدرب عبر عملية تقييم تنافسية للالتحاق بأربع مسارات تدريبية تقنية مع ضمان للتوظيف لدى 11 جهة شريكة فور إتمام البرنامج بنجاح.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق ساهم في توليد العديد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص كمستثمر وشريك في استثمارات الصندوق، وكمورد للشركات، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.