"أمازون" تختبر سيارات الأجرة ذاتية القيادة على الطرق العامة 

"روبوتاكسي" التابع لشركة زوكس تم تصنيعه من الصفر كسيارة مستقلة بالكامل بدلا من تعديل السيارات العادية لتناسب القيادة الذاتية، ويأتي دون عجلة قيادة أو دواسات ويتسع لأربعة ركاب، يجلس كل اثنين في مواجهة بعضهما البعض.

وكانت تجربة 11 فبراير، التي أجريت لمسافة ميل واحد بين مبنيين تابعين للشركة بمقرها الرئيس في فوستر سيتي بكاليفورنيا، جزءا من إطلاق خدمة نقل الموظفين مجانا والتي ستساعد الشركة أيضا على تحسين تقنيتها.

ورفضت عائشة إيفانز، الرئيس التنفيذي لشركة زوكس، تقديم جدول زمني للإطلاق التجاري، الذي سيحتاج إلى تصاريح حكومية إضافية.