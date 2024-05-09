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  • أرباح "غازكو" ترتفع إلى 78.6 مليون ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات

أرباح "غازكو" ترتفع إلى 78.6 مليون ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات

أرباح "غازكو" ترتفع إلى 78.6 مليون ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات
"الاقتصادية" من الرياض
  • الخميس 9 مايو 2024 8:15 صباحا
  • حدثت فى الخميس 9 مايو 2024 10:11 صباحا

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، تحقيق صافي ربح 78.6 مليون ريال خلال الربع الأول من 2024 بارتفاع 7.7 % عن الربع المماثل من 2023.

وبحسب بيان على "تداول"، يعود الارتفاع إلى تسجيل مجمل الربح زيادة بـ9 ملايين ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات، وزيادة إيرادات الاستثمارات والتمويل بمليوني ريال، فيما ارتفعت الإيرادات الأخرى بمليون ريال، وانخفاض مصاريف الزكاة بمليوني ريال رغم ارتفاع المصاريف التشغيلية بـ6 ملايين ريال، فيما انخفضت الحصة في نتائج أعمال الشركات الزميلة بمليوني ريال.

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