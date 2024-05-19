ارتفاع خسائر "سينومي ريتيل" إلى 151 مليون ريال في الربع الأول

ارتفعت خسائر شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) بنسبة 171% خلال الربع الأول من 2024 ، لتبلغ 151.7 مليون ريال، مقابل خسارة 55.9 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نيجة زيادة تكلفة الايرادات وكذلك المبيعات .

وقالت الشركة في بيان عبر موقع "تداول" اليوم إن السبب الرئيس لارتفاع الخسائر يعود إلى زيادة تكلفة الإيرادات حيث ارتفعت المصاريف بنسبة 3.2% إلى 1,212.6 مليون ريال في الربع الأول من 2024، وارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 7.9% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في ديسمبر 2023، وأثرت على مبيعات "زارا" وغيرها من علامات محفظة "إندتيكس".

يذكر أن الشركة تكبدت خسائر صافية بنهاية عام 2023، بلغت 1.11 مليار ريال مقابل أرباح بنحو 37 مليون ريال سجلتها الشركة في العام الذي سبقه. وأرجعت الشركة سبب تكبدها للخسائر حينها إلى تأثرها بمبلغ غير متكرر متعلق بتخارج العلامات التجارية وإغلاق المتاجر.



وأشارت الشركة في بيانها اليوم إلى ارتفاع صافي تكاليف التمويل بنسبة 27.9%، كما زادت تكلفة التمويل على القروض والاقتراض بنسبة 2.78%، ولكن زيادة أكبر في الدخل / (التكلفة) المالية على الاستثمارات المشتقة بنسبة 596.5%، وتكلفة التمويل على الالتزامات التأجيرية بنسبة 29.16% أثرت على صافي المصروفات المالية.

وارتفعت الخسائر الناجمة عن العمليات المتوقفة، حيث تضاعفت الخسائر الناجمة عن العمليات المتوقفة بمقدار ثلاث مرات لتصل إلى 17.2 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بخسارة قدرها 5.6 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2023. وتُعزى الزيادة في الأساس إلى بيع امتيازات 16 علامة تجارية إلى شركة العثيم للاستثمار.

كما انخفضت الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 13.3% لتصل إلى 49.7 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 57.3 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها من 2023، مع ارتفاع مصاريف الزكاة وضريبة الدخل، ارتفعت لتصل إلى 11.8 مليون ريال، مقارنة بـ 4.4 مليون ريال للفترة نفسها من 2023.