المركزي السعودي يوافق على تعيين سعيد الغامدي رئيسا لمجلس إدارة "الأهلي"

استلم البنك الأهلي السعودي اليوم عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على تعيين سعيد بن محمد الغامدي (عضو غير تنفيذي) رئيسا لمجلس الإدارة، وتعيين يزيد بن عبد الرحمن الحميد – (عضو غير تنفيذي) نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

وكان اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي السعودي المنعقد الأربعاء 01 مايو 2024، قد انتخب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التي بدأت من تاريخ 15 مايو 2024، وتنتهي بتاريخ 14 مايو 2027 شريطة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.