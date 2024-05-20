"أرامكو" توقع اتفاقية مع "باسكال" لتركيب أول حاسوب كمي في السعودية

وقعت أرامكو السعودية، اتفاقية مع شركة باسكال، العالمية المتخصصة في مجال الحوسبة الكمية الذرية المحايدة، لتركيب أول حاسوب كمي في السعودية، وبموجب الاتفاقية ستعمل الأخيرة على تركيب وصيانة وتشغيل حاسوب كمي بسعة 200 كيوبت، ومن المقرر بدء استخدامه في النصف الثاني من 2025.

وقال أحمد الخويطر النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو "سنتعاون مع باسكال لجلب قدرات الحوسبة الكمية المتطورة وعالية الأداء إلى السعودية. وفي المشهد الرقمي الحالي سريع التطوّر، نعتقد أنه من الضروري اغتنام الفرص التي توفرها التقنيات الجديدة والمؤثرة حيث نهدف إلى الريادة في استخدام الحوسبة الكمية في قطاع الطاقة، فيما تستمر جهود الشركة للتوصل إلى أحدث الحلول في أعمالنا للاسهام في نمو الاقتصاد الرقمي للسعودية".

من جهته قال جورج أوليفييه الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة باسكال "لقد وصلنا عصر الحوسبة الكمية التي لم تعد تقتصر على التنظير، بل إنها تنتقل إلى تطبيقات العالم الحقيقي، ما يمكن المؤسسات من مواجهة التحديات التي كانت مستعصية في السابق على نطاق واسع. ومنذ إطلاق باسكال في 2019، وجهنا جهودنا نحو خوارزميات الحوسبة الكمية الملموسة التي تتوافق بصورة مباشرة مع استخدامات العملاء. ومن خلال هذه الاتفاقية، سنكون في مقدمة من يتبنى التسريع التجاري للتحول التقني في السعودية ، وهذا ليس مجرد أي كمبيوتر كمي وإنما سيكون أقوى أداة يتم تطبيقها في الاستخدامات الصناعية، ويفتح عصرا جديدا من الابتكار للأعمال والمجتمع".

وسيستخدم الكمبيوتر الكمي في البداية نهجا يسمى "الوضع التناظري". وفي غضون العام التالي، سيتم ترقية النظام إلى "الوضع التناظري الرقمي" الهجين الأكثر تقدما، والذي يكون أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات الأكثر تعقيدا.

وتسعى كل من أرامكو وباسكال للاستفادة من الكمبيوتر الكمي لتحديد حالات الاستخدام الجديدة. ولدى الشركتين رؤية طموحة لإنشاء مركز للأبحاث الكمية داخل السعودية. وذلك من شأنه أن يشمل المؤسسات الأكاديمية الكبرى بهدف تعزيز الإنجازات في تطوير الخوارزمية الكمية وهي خطوة مهمة لإطلاق الإمكانات الحقيقية للحوسبة الكمية.

وتعمل الاتفاقية كذلك على تسريع أعمال باسكال في السعودية، بعد أن افتتحت مقرا لها في 2023، وتأتي بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين في 2022 للتعاون في قدرات وتطبيقات الحوسبة الكمية في قطاع الطاقة. وقد شاركت شركة واعد فنتشرز التابعة لأرامكو أيضا في جولة باسكال للتمويل من السلسلة (ب) في 2023.