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  • تغطية اكتتاب "سماسكو" 128 مرة و7.5 ريال سعر طرح السهم في «تاسي»

تغطية اكتتاب "سماسكو" 128 مرة و7.5 ريال سعر طرح السهم في «تاسي»

تغطية اكتتاب "سماسكو" 128 مرة و7.5 ريال سعر طرح السهم في «تاسي»
«الاقتصادية» من الرياض
  • الأحد 19 مايو 2024 5:00 مساء
  • حدثت فى الأحد 19 مايو 2024 6:16 مساء

تحدد سعر الطرح النهائي للشركة السعودية لحلول القوى البشرية "سماسكو" بـ 7.50 ريال للسهم الواحد وبنسبة تغطية  128 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.
وأتمت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح.
ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد الأحد 26 مايو إلى الإثنين 27 مايو الساعة 5:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث تم تخصيص 12 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

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