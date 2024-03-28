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"العربية": الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتصفية شركتها التابعة "سندباد"

"العربية": الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتصفية شركتها التابعة "سندباد"

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية عن الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتصفية شركة الطائر العربي "سندباد" ـ شركة تابعة ـ وشطب السجل التجاري للشركة من قبل وزارة التجارة.
وكانت الشركة قد أعلنت في 26 أكتوبر 2022 عن صدور قرار مجلس إدارتها بتصفية شركتها التابعة "اختياريا".

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