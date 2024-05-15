ارتفاع أرباح "سيرا" 7 % خلال الربع الأول بدعم النمو في الحجوزات

ارتفع صافي أرباح مجموعة سيرا القابضة المتخصصة في قطاع السفر والسياحة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، مدفوعا بتحسن الهوامش الإجمالية كنسبة من صافي القيمة الحالية للحجوزات.

وقالت الشركة عبر بيان في "تداول"، إنها حققت صافي ربح خلال هذا الربع بلغ 61 مليون ريال متأثرا بارتفاع الإيرادات بنحو 35.8 % لتبلغ 1.07 مليار ريال بدعم النمو القوي في حجم الحجوزات وتحسن مزيج المنتجات ومتوسط الهوامش داخل شركات السفر مع المحافظة على النفقات التشغيلية الإيجابية.