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  • ارتفاع أرباح "سيرا" 7 % خلال الربع الأول بدعم النمو في الحجوزات

ارتفاع أرباح "سيرا" 7 % خلال الربع الأول بدعم النمو في الحجوزات

ارتفاع أرباح "سيرا" 7 % خلال الربع الأول بدعم النمو في الحجوزات
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاربعاء 15 مايو 2024 9:45 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 15 مايو 2024 10:46 صباحا

ارتفع صافي أرباح مجموعة سيرا القابضة المتخصصة في قطاع السفر والسياحة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، مدفوعا بتحسن الهوامش الإجمالية كنسبة من صافي القيمة الحالية للحجوزات.

وقالت الشركة عبر بيان في "تداول"، إنها حققت صافي ربح خلال هذا الربع بلغ 61 مليون ريال متأثرا بارتفاع الإيرادات بنحو 35.8 % لتبلغ 1.07 مليار ريال بدعم النمو القوي في حجم الحجوزات وتحسن مزيج المنتجات ومتوسط الهوامش داخل شركات السفر مع المحافظة على النفقات التشغيلية الإيجابية.

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