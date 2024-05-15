عمومية "الكهرباء" تقر توزيع 2.91 مليار ريال أرباح عن 2023

وافقت الجمعية العمومية للشركة السعودية للكهرباء على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع 2.91 مليار ريال أرباح نقدية للعام المالي 2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول" اليوم، إنه سيتم توزيع 70 هللة للسهم تمثل 7 % من قيمته الاسمية، مبينة أن الأحقية ستكون لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأبانت "الكهرباء" في بيانها أنه سيتم صرف الأرباح ابتداء من يوم الخميس 30 مايو الجاري عن طريق مصرف الراجحي.