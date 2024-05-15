أنت هنا

  • الشركات
  • عمومية "الكهرباء" تقر توزيع 2.91 مليار ريال أرباح عن 2023

عمومية "الكهرباء" تقر توزيع 2.91 مليار ريال أرباح عن 2023

عمومية "الكهرباء" تقر توزيع 2.91 مليار ريال أرباح عن 2023
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاربعاء 15 مايو 2024 12:15 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 15 مايو 2024 12:18 مساء

وافقت الجمعية العمومية للشركة السعودية للكهرباء على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع 2.91 مليار ريال أرباح نقدية للعام المالي 2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول" اليوم، إنه سيتم توزيع 70 هللة للسهم تمثل 7 % من قيمته الاسمية، مبينة أن الأحقية ستكون لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأبانت "الكهرباء" في بيانها أنه سيتم صرف الأرباح ابتداء من يوم الخميس 30 مايو الجاري عن طريق مصرف الراجحي.

 

 

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الشركات

الشركات

"الأهلي المالية" توصي بالحياد لسهم "سال" وتحدد المستهدف عند 203 ريالات

15 مايو 2024
الشركات

«اليمامة للحديد» تتحول للربحية في الربع الأول مع ارتفاع مبيعات الطاقة المتجددة

15 مايو 2024
الشركات

هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال «أسمنت القصيم» للاستحواذ على «أسمنت حائل»

15 مايو 2024
الشركات

"العدل" الأمريكية : "بوينج" خرقت اتفاق قوانين مكافحة الاحتيال

15 مايو 2024
الشركات

"زين السعودية" تضخ استثمارات بـ 1.6 مليار ريال لتوسعة شبكتها للجيل الخامس

15 مايو 2024
الشركات

ارتفاع أرباح "سيرا" 7 % خلال الربع الأول بدعم النمو في الحجوزات

15 مايو 2024