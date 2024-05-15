"زين السعودية" تضخ استثمارات بـ 1.6 مليار ريال لتوسعة شبكتها للجيل الخامس

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة "زين السعودية"، ضخ استثمارات بـ 1.6 مليار ريال، ضمن خطة متكاملة لتوسعة بنيتها التحتية وشبكتها من الجيل الخامس (5G)، ومنظومة خدماتها الرقمية، وذلك في إطار إستراتيجيتها لتحقيق الشمولية الرقمية على مستوى السعودية وتمكين بنية تحتية رقمية متطورة.

وذكرت الشركة في بيان صحفي اليوم أنها تستهدف من ذلك تحقيق أثر مباشر في مستوى تغطيتها من شبكة الجيل الخامس التي ستمتد من تغطية 66 مدينة حاليا لتصل إلى 122 مدينة ومحافظة تشمل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتصبح "زين" أول مشغل اتصالات يغطي المشاعر المقدسة بتقنية الجيل الخامس (5G) بشكل كامل عبر جميع أبراجها، فيما أعلن مصرف الراجحي توقيعه عقد التمويل مع "زين السعودية" لدعم أعمالها.

ونتيجة لذلك، سيتم تغطية أكثر من 66 % من المناطق المأهولة بالسكان بخدمات وحلول الجيل الخامس (5G)، حيث سيتم توظيف 45 % من خطة التوسع الجديدة لدعم تقنيات الجيل الخامس المتقدمة؛ بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة وتوفير سرعات أعلى بأوقات استجابة قياسية، بما يعزز فرص التمتع بتجربة رقمية للأفراد والأعمال، لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتمكين المدن الذكية.

وتدعم هذه الاستثمارات بحسب شركة "زين السعودية" خطط تعزيز الطاقة الاستيعابية الرقمية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ لتواكب خطته التنفيذية وتمكن تحقيق مستهدفاته بالوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030.

وقال المهندس سلطان الدغيثر الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" : إن أبرز ما يميز هذا الاستثمار النوعي هو اتساع دائرة الأثر الذي سيحدثه ليمس التجربة الرقمية للأفراد والمؤسسات، ويسهم في انتقال المملكة ومواكبتها لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة؛ إلى جانب الدور المهم لهذه الخطوة في تسخير التقنية لإثراء الرحلة الروحانية للحجاج والمعتمرين، من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة وتوفير سرعات أعلى بأوقات استجابة قياسية، ما يعزز فرص التمتع بتجربة رقمية متكاملة لكل من الأفراد وقطاع الأعمال، مفيدا أن ذلك يأتي في إطار الشمولية الرقمية والاستدامة لتحقيق أثر تنموي حقيقي يمس حياة الفرد والمجتمع ويسهم في تعزيز مكانة السعودية كمنصة عالمية للابتكار والحلول الرقمية والاتصالات وفقا لمستهدفات رؤية 2030.