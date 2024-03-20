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أسواق الأسهم- السعودية

الموافقة على طلب شركة مياهنا طرح 30 % من أسهمها للاكتتاب العام

الموافقة على طلب شركة مياهنا طرح 30 % من أسهمها للاكتتاب العام

"الاقتصادية" من الرياض
وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة مياهنا تسجيل وطرح نحو 48.28 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30 % من إجمالي أسهم الشركة.
وأوضحت الهيئة في بيان أن الموافقة على الطلب نافذة لفترة ستة أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
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