الموافقة على طلب شركة مياهنا طرح 30 % من أسهمها للاكتتاب العام

وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة مياهنا تسجيل وطرح نحو 48.28 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30 % من إجمالي أسهم الشركة.وأوضحت الهيئة في بيان أن الموافقة على الطلب نافذة لفترة ستة أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.