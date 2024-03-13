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أسواق الأسهم- السعودية

تحديد سعر طرح "المحافظة" 18 ريالا للسهم بنسبة تغطية 324.09 %

تحديد سعر طرح "المحافظة" 18 ريالا للسهم بنسبة تغطية 324.09 %

"الاقتصادية" من الرياض
أعلنت شركة يقين المالية "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة المحافظة للتعليم "المحافظة" في السوق الموازية "نمو"، إتمام عملية الطرح لعدد 1.6 مليون سهم عادي تمثل 20% من أسهم الشركة.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، أنه تم تحديد سعر الطرح عند 18 ريالا للسهم ونسبة التغطية 324.09 % من إجمالي الأسهم المطروحة، مضيفة أنها ستقوم بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية، ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم "المحافظة" في "نمو".
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