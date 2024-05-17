الدولار يتجه للانخفاض وسط مؤشرات إلى تباطؤ في أمريكا

يتجه الدولار اليوم لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي مقابل اليورو في شهرين ونصف الشهر بعدما عززت مؤشرات إلى تباطؤ كل من التضخم والاقتصاد في الولايات المتحدة احتمالات خفض أسعار الفائدة.

وصعد اليورو 0.8 % مقابل الدولار هذا الأسبوع مخترقا مستوى المقاومة حول 1.0855 دولار وتم تداوله عند مستوى مرتفع بلغ 1.0895 دولار في أعقاب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، ووصل في أحدث التداولات إلى 1.0856 دولار.

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وجاءت أرقام التضخم السنوية في الولايات المتحدة لأبريل متوافقة مع التوقعات، لكن لكونها جاءت أقل من الشهر السابق عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرا على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر، ما قاد لارتفاع الأسهم والسندات وضغط على الدولار.

واستقرت أيضا مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في أبريل وجاءت أقل من المتوقع، كما انخفض إنتاج الصناعات التحويلية بشكل غير متوقع.

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