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أكبر صدمة تضخم في عقود تدفع سكان بريطانيا إلى الادخار

أكبر صدمة تضخم في عقود تدفع سكان بريطانيا إلى الادخار
ارتفع معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك 3.2 % خلال 12 شهرا. المصدر: رويترز
الألمانية : لندن
  • الجمعة 17 مايو 2024 12:45 مساء
  • حدثت فى الجمعة 17 مايو 2024 1:36 مساء

تحولت المملكة المتحدة من أمة مستهلكين إلى أمة مدخرين، بسبب صدمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم.
وقالت مؤسسة "ريزولوشن فاونديشن": إن الفترة المضطربة بسبب تغير الأسعار دفعت الأسر إلى تغيير نهج الإنفاق، حيث انخفض الاستهلاك بأكثر من التراجع في الرواتب.
وأوضحت المؤسسة أن البيانات الرسمية التي من المقرر نشرها الأسبوع المقبل ستظهر عودة التضخم ليقترب من نسبة 2 % المستهدفة، ليضع نهاية لارتفاع التضخم الذي استمر 3 أعوام وجعل الأسر تنفق أقل وتدخر المزيد.

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وفي ظل تضخم مؤشر أسعار المستهلك لأبريل، الذي يتوقع أن يقترب بشدة من معدل 2 % الذي يستهدفه بنك انجلترا، تراقب المؤسسة مدى تأثير ضغط التضخم في مستويات المعيشة وسلوك الإنفاق والموارد.
وأشار الباحثون إلى أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك بلغ ذروته عند 11.1 % في أكتوبر 2022 وزادت الأسعار منذ مارس 2021 بنسبة 22 %.
وارتفع معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك بواقع 3.2 % خلال 12 شهرا حتى نهاية مارس 2024، بانخفاض من 3.4 % في فبراير.

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