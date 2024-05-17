تراجع الأسهم الأوروبية بفعل قطاع التكنولوجيا وغموض أسعار الفائدة

استهلت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم على تراجع بفعل هبوط أسهم شركات التكنولوجيا والعقارات، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في منطقة اليورو لاستبيان مسار خفض أسعار الفائدة بعد يونيو.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 %، لكنه يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بفضل موسم قوي لأرباح الشركات.

وتتجه الأنظار نحو القراءة النهائية للتضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

وكان قطاعا التكنولوجيا والعقارات الأكثر تضررا وانخفض كل منها 0.7 %.

أكبر مكاسب أسبوعية للأسهم الأوروبية منذ 4 أشهر بقيادة شركات الطاقة والتعدين

في الوقت نفسه، قادت شركات السلع الشخصية والمنزلية مكاسب القطاعات مع قفزة لسهم مجموعة ريتشمونت السويسرية للسلع الفاخرة 6 % بعد إعلان النتائج الفصلية.

وصعد سهم إتش آند إم 2.5 %.

فيما هوى سهم شركة سكور الفرنسية لإعادة التأمين 8 % بعد إعلان نتائج الربع الأول.

الأسهم الأوروبية ترتفع إلى أعلى مستوى في شهر بدعم أرباح الشركات