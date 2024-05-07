الأسهم الأوروبية ترتفع إلى أعلى مستوى في شهر بدعم أرباح الشركات

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم إلى أعلى مستوى في شهر مدعومة بنتائج أرباح قوية لشركات، منها بنوك مثل يو.بي.إس السويسري ويوني كريدت الإيطالي، إضافة إلى معنويات متفائلة بخصوص خفض أسعار الفائدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 % بعدما أغلق عند أعلى مستوى في أسبوع أمس الإثنين.

وقفز سهم يو.بي.إس 6.3 % بعدما أعلن البنك زيادة صافي الربح في الربع الأول بنحو ثلاثة أمثاله، في أول ربح فصلي يحققه البنك منذ استحواذه على منافسه كريدي سويس. وصعد مؤشر الخدمات المالية 1.8 %. وارتفع سهم يوني كريدت، ثاني أكبر البنوك الإيطالية بنحو 3 %.

وزاد سهم إنفينيون الألمانية لصناعة الرقائق 6.5 %. لكن الشركة أعلنت برنامجا لترشيد التكاليف بعد خفض توقعاتها للأرباح للعام بأكمله.

وعلى الجانب الآخر تراجع سهم كولوبلاست الدنماركية لصناعة المعدات الطبية 5.1 %.

وتلقت الأسهم دعما أيضا من انخفاض العائد على سندات منطقة اليورو بفعل زيادة المراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروربي سيخفضان الفائدة هذا العام في أعقاب بيانات وظائف ضعيفة في الولايات المتحدة الجمعة الماضية.