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  • نمو الناتج الصناعي الصيني 6.7 % في أبريل متجاوزا التوقعات

نمو الناتج الصناعي الصيني 6.7 % في أبريل متجاوزا التوقعات

نمو الناتج الصناعي الصيني 6.7 % في أبريل متجاوزا التوقعات
ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث على التوالي. المصدر: رويترز
رويترز : بكين
  • الجمعة 17 مايو 2024 8:15 صباحا
  • حدثت فى الجمعة 17 مايو 2024 8:46 صباحا

نما الناتج الصناعي الصيني 6.7 % في أبريل على أساس سنوي مقابل 4.5 % في مارس، وسط تسارع وتيرة تعافي قطاع التصنيع.
وجاءت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء أعلى مما توقعه المحللون بأن ينمو الناتج الصناعي بواقع 5.5 %.
في المقابل ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، 2.3 % في أبريل متباطئة بعد زيادة بلغت 3.1 % في مارس، وكان المحللون يتوقعون نمو مبيعات التجزئة 3.8 %.
وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة 4.2 % في الأشهر الأربعة الأولى من 2024 عن الفترة نفسها من العام السابق، مقابل توقعات بارتفاع 4.6 %.

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وعادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل بعد انكماشها في الشهر السابق، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي.
وحددت الحكومة هدفا طموحا للنمو في 2024 عند حوالي 5 %. ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 5.3 % في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وبدأت الصين اليوم الجمعة إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية بقيمة تريليون يوان (138.17 مليار دولار) يراوح أجلها بين 20 و50 عاما لجمع تمويل ستستخدمه في تحفيز قطاعات رئيسة باقتصادها المتعثر.

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