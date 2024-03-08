وول ستريت تصعد وستاندرد آند بورز يغلق على ارتفاع قياسي

صعدت مؤشرات وول ستريت عند الإغلاق اليوم فيما سجل المؤشر ستاندرد آند بورز مستوى قياسيا مرتفعا مع تلقيه دفعة من أسهم التكنولوجيا والنمو.

وصعدت الأسهم بفضل تفاؤل المستثمرين إزاء توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بعدما قال رئيسه جيروم باول إن البنك ليس بعيدا عن التأكد من أن التضخم ينخفض صوب هدفه البالغ 2% .

ووفقا لبيانات أولية، صعد مؤشر ستاندرد آند بورز بواقع 52.60 نقطة أو 1.04% إلى 5157.99 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك 241.86 نقطة أو 1.51% إلى 16273.41 نقطة.

وتقدم مؤشر داو جونز 127.58 نقطة أو 0.33% إلى 38788.63 نقطة.