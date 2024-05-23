ارتفاع التصنيف الائتماني للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية إلى Aa1

رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني درجة تصنيف المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (باديا BADEA) إلى درجة Aa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ترافق ذلك مع المحافظة على جودة عالية للأصول عبر تسجيل نسب متدنية للقروض غير المنتجة "المتعثرة"، حيث بلغت 0.51 % فقط من إجمالي محفظة القروض.

كما يؤكد ذلك تحسن وضعية السيولة، حيث ارتفعت نسبة الأصول السائلة عالية التصنيف مقابل صافي التدفقات النقدية الصادرة خلال الأشهر الـ18 المقبلة من 126 % في 2022 إلى 190 % في 2023، واستمر هذا المعدل في الارتفاع ليبلغ ذروته أو حده الأقصى بـ250 % في نهاية الربع الأول من 2024، بسبب حجم السيولة الإضافية التي نتجت من السندات التمويلية التي قام المصرف بإصدارها أخيرا.

وقد استفاد امتياز التمويل الخاص بالمصرف من نجاح برنامج إصدار سندات متوسطة الأجل بعملة اليورو، وكذلك من إطار التمويل المستدام الذي أعقبه الإصدار الافتتاحي في الربع الأول من 2024 الخاص بالسندات الاجتماعية بقيمة 500 مليون يورو في إطار البرنامج المذكور، ويطمح المصرف أن يمثل مصدرا مرجعيا منتظما في أسواق السندات.

من جهة أخرى، فقد تم تعديل النظام الأساسي الخاص بالمصرف من خلال إجراء بعض التحديثات - التي تم تبنيها بالإجماع من جميع المساهمين - لا سيما إعطاء الطابع الرسمي التعاقدي على رأسمال المصرف القابل للاستدعاء بقيمة 5 مليارات دولار من ضمن هيكل رأسمال المصرف، إضافة إلى الدعم التشغيلي الذي ترافق مع انتقال مركز عمل المصرف، الذي يبرهن على الدعم القوي من قبل المساهمين.