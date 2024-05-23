كوريا الجنوبية تدعم صناعة أشباه الموصلات بـ 19 مليار دولار

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم خطة دعم جديدة بقيمة 19 مليار دولار لتعزيز صناعة أشباه الموصلات التي تشكل قطاعا إستراتيجيا ومحور معركة عالمية.

وكشفت كوريا الجنوبية التي تضم شركتي "سامسونغ الكترونيكس" و"إس كاي هينيكس" وهما من أكبر صانعي رقائق الذاكرة، العام الماضي عن بناء أكبر مركز لصناعة أشباه الموصلات في العالم بفضل استثمار بقيمة 240 مليار دولار سعيا للابتعاد عن منافسيها العالميين في هذا القطاع المهم.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي: "وضعنا برنامج دعم شاملا لصناعة أشباه الموصلات بقيمة 26 ألف مليار وون (نحو 19 مليار دولار) يشمل التمويل والمنشآت والبحث والتطوير فضلا عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة".

ويشمل المبلغ 7,4 مليار دولار من الاستثمارات المعلنة في 12 مايو.

وستسعى سيول كذلك إلى زيادة الحوافز الضريبية على الاستثمارات في صناعة الرقائق على ما أعلن يون.

وتبني كوريا الجنوبية مجمعا كبيرا لأشباه الموصلات"في ضواحي سيول سيكون بحسب الحكومة الأكبر في العالم وسيوفر ملايين الوظائف. وقال يون: "كما تدركون جميعا فإن أشباه الموصلات محور حرب شاملة بين الدول".

وأكد أن الانتصار سيكون من نصيب أول من يصنع أشباه موصلات متطورة ذات قدرة كبيرة على معالجة البيانات، مشيرا إلى أن على الدولة دعم قطاع أشباه الموصلات حتى لا يتخلف عن منافسيه.

تشمل حزمة الدعم المعلنة خصوصا برنامج دعم مالي جديدا لأشباه الموصلات بقيمة 17 ألف مليار يون بإدارة مصرف التنمية الكوري للسماح للشركات بتحقيق استثمارات جديدة حيوية تشمل توسيع مصانعها أو خطوط الإنتاج.

وتشكل أشباه الموصلات المساهم الرئيس في صادرات كوريا الجنوبية وبلغت قيمتها 11,7 مليار دولار في مارس وهو أعلى مستوى لها منذ عامين تقريبا، ما يشكل خمس إجمالي صادرات البلاد وفقا لأرقام وزارة التجارة الكورية.