الذهب يتراجع للجلسة الثالثة متأثرا بميل "الفيدرالي" إلى رفع "الفائدة"

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة اليوم الخميس بعد أن أشار محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن بعض المسؤولين يميلون إلى رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة (07:00) بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 2365.49 دولار للأونصة، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة 1.1 % إلى 2367.60 دولار.

وأظهر محضر الفيدرالي أمس الأربعاء أن استجابة السياسة في الوقت الحالي ستتضمن الإبقاء على سعر الفائدة عند المستوى الحالي، لكنه أشار أيضا إلى مناقشات حول مزيد من الزيادات المحتملة حوله.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "تعرض الذهب لصدمة بعد أن ذكر محضر الفيدرالي المستثمرين بأن تخفيضات أسعار الفائدة بعيدة كل البعد عن أن تكون وشيكة"، مضيفا "هناك فرصة لأن ينجرف الذهب مرة أخرى إلى مستويات حول 2355 دولارا إذا واصل الدولار الصعود".

وأشار إلى أن التوقعات على المدى المتوسط ​​والطويل لا تزال تبدو بناءة بالنسبة للذهب، لكن هذا يعتمد إلى حد كبير على أن يكون التحرك التالي للفيدرالي هو خفض الفائدة وليس رفعها، وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبطت الفضة 0.9 % إلى 30.48 دولار، وخسر البلاتين 0.6 % إلى 1028.55 دولار، وانخفض البلاديوم 1.1 % إلى 988.62 دولار.