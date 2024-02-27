«تاسي» يواجه صعوبة الاستقرار في منطقة 12600 نقطة ويحتاج لنتائج مالية تفوق التوقعات

عوض مؤشر "تاسي" معظم خسائر الجلسة السابقة ليستعيد حاجز 12601 نقطة رابحا 69 نقطة، ما يعادل 0.56 %. وجاء ذلك بدعم من معظم القطاعات والأسهم، حيث حققت الشركات الصغيرة أداء أفضل بنمو مؤشرها 0.76 % مقابل 0.61 % في الشركات الكبيرة و0.41 % للشركات المتوسطة. لا تزال السوق تواجه صعوبة في الاستقرار في منطقة 12600 نقطة خلال الفترة الحالية، التي قد تتطلب نتائج مالية تفوق التوقعات لتدفع السيولة الشرائية إلى السوق. وبعد الإغلاق أظهرت نتائج "سابك" خسائر مخالفة للتوقعات، ما قد تؤثر سلبا في المعنويات بشكل مؤقت إن حدث، لأن الخسارة غير نقدية، ولا تزال الشركة تتمتع بمركز مالي يتحمل الصدمات مع انخفاض حجم الديون وتوفر نقدية عالية لدى الشركة.

الأداء العام للسوق

افتتح مؤشر "تاسي" عند 12526 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 12622 رابحا 0.73 %، بينما الأدنى عند 12503 نقطة بنحو 0.22 %، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 12601 نقطة رابحا 69 نقطة بنحو 0.56 %. وتراجعت السيولة 18 % بنحو 1.7 مليار لتصل إلى 7.4 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 1 % بواقع 6.5 مليون سهم لتبلغ 462 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 15 % بنحو 92 ألف سهم لتصل إلى 507 آلاف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنحو 1 %، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بـ0.41 %، وحل ثالثا "الأدوية" 0.4 %، بينما تصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بواقع 3.8 %، ثم "المرافق العامة" بمقدار 1.6 %، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" 1.57 %.

وكان الأعلى تداولا، قطاع المواد الأساسية بنحو 17 % بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "البنوك" 13 %، ما يمثل 959 مليار ريال، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" 7 % بنحو 511 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أفالون فارما" بنحو 30 % ليبلغ 106.60 ريال، يليه "أنابيب السعودية" بـ9.93 % ليصل إلى 45.95 ريال، وحل ثالثا سهم "باتك" 9.87 % حيث أغلق عند 2.56 ريال. وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أميانتيت" بواقع 5.24 % ليغلق عند 29.85 ريال، يليه "مكة" بـ2.94 % إلى 82.50 ريال، وحل ثالثا سهم "تكافل الراجحي" بمقدار 2.82 % ليقفل عند 75.80 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 255 مليون ريال، يليه "جمجوم فارما" بنحو 252 مليون ريال، وحل ثالثا "أنابيب السعودية" بـ228 مليون ريال.

أداء السوق الموازية

ارتفع مؤشر "نمو" 661 نقطة بنحو 2.5 % ليغلق عند 26254 نقطة. وصعدت قيمة التداول 95 %، ما يعادل 45 مليونا إلى 92 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 32 % بواقع 748 ألف سهم لتبلغ ثلاثة ملايين سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 4360 ألف صفقة، مرتفعة 462 صفقة بمقدار 12 %.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "غذاء السلطان" بنحو 22 % ليبلغ 78.10 ريال، يليه "جاز" بـ21 % ليصل إلى 8.99 ريال، وحل ثالثا سهم "لانا" 15 % حيث أغلق عند 40.50 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "تام التنموية" بواقع 9.7 % ليغلق عند 175.20 ريال، يليه "وسم" بـ7.8 % إلى 54 ريال، وحل ثالثا سهم "آيكتك" بمقدار 6.5 % مقفلا عند 5.05 ريال.

وكان الأعلى تداولا "إدارات" بقيمة 42 مليون ريال، ثم "حديد الرياض" بسبعة ملايين ريال، وحل ثالثا "وسم" بمبلغ 5.2 ملايين ريال.

وحدة التحليل المالي