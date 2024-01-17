ربط عوائد المستثمرين بنتائج مشروعات التنمية «1 من 4»

منذ أول إصدار لسندات البنك الدولي في 1947، كانت هذه السندات ولا تزال أداة فاعلة للغاية لتوجيه الأموال الآتية من مستثمري القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم إلى مشروعات التنمية التي تحتاج إلى التمويل. وخلال هذا الوقت، كان البنك الدولي في صدارة أهم التطورات والمستجدات في أسواق رأس المال المقترض، بما في ذلك إصدار أول سند عالمي 1989، وأول سند إلكتروني 2000، وأول سند أخضر 2008، وأول سند للتأمين ضد الكوارث على المستوى فوق الوطني 2014.

وتدعم سندات البنك الدولي عامة مشروعات التنمية المستدامة في مجملها. وبعبارة أخرى، لا توجد علاقة مباشرة بين إصدار سندات بعينها وأي مشروع محدد. وفي الآونة الأخيرة، بدأ البنك الدولي في إصدار نوع جديد من السندات، من شأنه توجيه التمويل إلى مشروع أو نشاط معين، وبالتالي يجعل جزءا من العائد على السند مشروطا بنجاح ذلك المشروع أو النشاط. ولما كان العائد على هذه السندات يرتبط ارتباطا مباشرا بتحقيق نتيجة ناجحة، فإننا نطلق عليها اسم "سندات النتائج".

منذ 2021، أصدر البنك الدولي ثلاثة سندات نتائج: أول هذه السندات عمل على إتاحة التمويل لمشروع أجهزة تنقية المياه في فيتنام "سندات الكربون"، والثاني مخصص لمشروع الحفاظ على الحياة البرية في جنوب إفريقيا "سندات وحيد القرن"، وأخيرا النوع الثالث حتى يتسنى لليونيسف دعم استجابتها لفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 "سندات اليونيسف". وهذه السندات تعمل على تسخير رأس المال الخاص وتنقل أخطار أداء المشروع إلى المستثمرين، الذين تتم مكافأتهم إذا نجحت الأنشطة الأساسية. وهي تستفيد من البنية التحتية الحالية لإصدار السندات لدى البنك الدولي، وفي الوقت نفسه تسمح للبنك الدولي ومستثمري السندات لديه بدعم مشروعات التنمية بطرق جديدة ومبتكرة تماما.

في فيتنام، احتاج أحد مطوري المشروعات في القطاع الخاص إلى أموال لتنفيذ مشروع تنقية المياه الذي يهدف إلى تصنيع وتوزيع 300 ألف جهاز لتنقية المياه على ثمانية آلاف مدرسة في البلاد.

وتوفر أجهزة التنقية المياه النظيفة لنحو مليوني طفل في المدارس، وفي الوقت نفسه تخفف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بتجنب حرق الكتلة الأحيائية لتنقية المياه. وجاء الحل في شكل "سندات الكربون"، وهي سندات صادرة عن البنك الدولي لمدة خمسة أعوام بقيمة 50 مليون دولار وتضمن حماية أصل المبلغ. ويتنازل المستثمرون عن الفائدة المعتادة على السندات. ويتم تحويل الكوبونات إلى مبلغ مقدم معادل للفائدة (7.2 مليون دولار) يتم تحويله إلى حساب مطور المشروع لتمويل مشروع تنقية المياه.

وعند استخدام أجهزة تنقية المياه، فإنها تولد اعتمادات الكربون، ويحصل المستثمرون على مدفوعات نصف سنوية تعادل حصيلة مبيعات اعتمادات الكربون خلال كل فترة من فترات الفائدة بحد أقصى 10.4 مليون دولار من إجمالي مدفوعات الكوبونات.. يتبع.