 توقيع اتفاقية لإنشاء صندوق دعم جمعيات المياه في السعودية

شهد المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة سقاية الأهلية ، وأحمد بن علي السويلم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عضو مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات، اليوم، اتفاقية تعاون بين مؤسسة سقاية الأهلية، وصندوق دعم الجمعيات، لتعزيز أوجه التعاون المشترك في مشاريع سقيا المياه بالمملكة.

ووقع الاتفاقية عن مؤسسة سقاية الأهلية المهندس تميم المعتوق الرئيس التنفيذي للمؤسسة، فيما وقعها من قبل صندوق دعم الجمعيات فواز السعدي الرئيس التنفيذي للصندوق.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء صندوق فرعي تحت مسمى "صندوق دعم جمعيات المياه" للجمعيات العاملة في مجال المياه، بهدف الإسهام في تطوير الجهات العاملة في قطاع سقيا المياه بالمملكة وتمكينها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن مؤسسة "سقاية" الأهلية تسعى جاهدة لتنظيم السقيا الخيرية وتقديمها، وتكرس جهودها في إقامة مشاريع المياه الرامية وتشغيلها إلى سقي القرى والهجر والمواقع ذات الاحتياج، مع التركيز على تسهيل تنفيذ مشاريع السقيا الخيرية بالمملكة وتسريعها.

كما تتخذ المؤسسة من مبدأ التنظيم والإشراف الدقيق مقومات رئيسة، لتوفير بيئة مناسبة لإقامة هذه المشاريع مما يعزز استدامتها، ويسهم في بناء قدرات الجمعيات الخيرية ورفع كفاءتها، التي تعمل على إدارة هذه المشاريع وتنفيذها وتشغيلها وفق المستهدفات الوطنية والرؤى الطموحة.