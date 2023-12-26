نيابة عن الملك .. ولي العهد يلقي غدا الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال مجلس الشورى

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يلقي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يوم غد الأربعاء ، الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال العام الرابع من الدورة الثامنة لمجلس الشورى .

أعلن ذلك الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى.

وأعرب في تصريح صحفي، عن اعتزازه ومسؤولي المجلس وأعضائه ومنسوبيه بهذه المناسبة السنوية التي يتشرف فيها المجلس بالاستماع إلى الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي سيلقيه نيابة عنه ولي العهد، ويتضمن سياسة السعودية الداخلية والخارجية، مؤكدا أن مجلس الشورى يتطلع إلى الاستماع إلى الخطاب الملكي الذي يعده المجلس نبراسا لأعماله.

وأشار إلى أن الخطاب الملكي السنوي، يشكل خارطة طريق يسير مجلس الشورى على نهجها بخطى ثابتة لرسم ملامح المرحلة المقبلة التي يتعامل معها المجلس من خلال المضامين السامية على الأصعدة كافة الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية، مما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة وآمال المواطنين وطموحاتهم.

ونوه الدكتور عبد الله آل الشيخ، بالدعم الكبير والتوجيهات السديدة التي يحظى بها مجلس الشورى من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للقيام بما أنيط به المجلس من أعمال على المستوى الرقابي والتشريعي.

ولفت إلى ما يبذله المجلس من جهود متواصلة مع جميع الأجهزة الحكومية في جميع المجالات، دعما لعجلة التطور والبناء والنماء من خلال دراساته المستفيضة، ومناقشاته للتقارير السنوية لأداء الجهات الحكومية، ومشاريع الأنظمة، إلى جانب عدد من الموضوعات التي تحال إليه في ممارسة شورية تتسم بالشفافية والوضوح، مما كان له أكبر الأثر البالغ في صناعة قراراته خلال أعوامه الماضية سعيا لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا أن مجلس الشورى منذ إعلان إطلاق رؤية المملكة 2030 وانطلاقتها المباركة أصبح يعمل وفق تطلعات الرؤية وأهدافها الطموحة، مواكبا الإنجازات الملهمة في إطار المرحلة التنموية التاريخية التي تشهدها المملكة، وذلك عبر أعماله ومناقشاته وقراراته.