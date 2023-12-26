الأمم المتحدة : العالم غير مستعد لمواجهة جائحة أخرى

أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن العالم ليس مستعدا بعد لمواجهة جائحة جديدة محتملة.

وقال بمناسبة اليوم الدولي للتأهب للأوبئة في 27 ديسمبر، "يتعين علينا بذل مزيد من الجهد"، مسترجعا الدروس المستفادة من جائحة كوفيد، "يجب علينا أن ننبذ الكارثة الأخلاقية والطبية المتمثلة في قيام الدول الغنية بتخزين إمدادات الرعاية الصحية الخاصة بالجائحة والسيطرة عليها، وضمان حصول جميع الأشخاص على وسائل التشخيص والعلاج واللقاحات".

وبمبادرة من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، تجري مفاوضات بمنظمة الصحة العالمية بشأن معاهدة عالمية لمكافحة الجائحة لتحسين التنظيم والاستعداد لها مستقبلا، ومن المقرر أن يتم اعتماد المعاهدة في "جمعية الصحة العالمية" المقرر عقدها في الفترة من 27 مايو إلى 1 يونيو 2024، ومع ذلك، فإن المسودة التي تتألف من 30 صفحة لا تزال مثيرة للجدل بشكل كبير.