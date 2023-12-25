شدّدت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية , على منع الرعي في نطاق محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية , باستثناء المصرح لهم رسميًا من المجتمع المحلي.

وأكدت الهيئة أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بحق مخالفي أنظمة الرعي حفاظًا على الغطاء النباتي والتنوع الإحيائي في المحميتين، داعيةً الى استقاء المعلومات المتعلقة بالرعي من خلال قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.