مقتل 264 فلسطينيا وإصابة 530 آخرون في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

استشهد 264 فلسطينيا اليوم وأصيب 530 آخرون خلال الساعات الـ 24 الماضية، في سلسة الغارات والقصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف جميع مناطق قطاع غزة، والمستمر لليوم الـ80 على التوالي.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد شهداء العدوان على القطاع ارتفع إلى 20688 شهيدا، والجرحى إلى نحو 54566 جريحا، بينهم نحو 20 ألفا أصيبوا بإعاقات متنوعة وخطيرة، لافتة النظر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 99 من الكوادر الطبية خلال اقتحام المستشفيات.

وبينت الصحة الفلسطينية أن 311 من الكوادر الطبية استشهدوا بفعل استهدافهم المباشر من الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان، كما طال القصف 141 مركزا صحيا، وتسبب العدوان في خروج 23 مستشفى عن العمل بشكل كامل، وتدمير نحو 100 سيارة إسعاف، مما تسبب بشلل القدرة على إنقاذ الجرحى.